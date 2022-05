Vers un retour du grand Eden Hazard: les confidences du Diable Rouge sur son opération de la cheville (vidéo)

Eden Hazard va beaucoup mieux. Le Diable Rouge, fragilisé par des blessures à la cheville ces dernières années, n'a pas pu apporter ce qu'il fallait pour s'imposer au Real Madrid. Gêné par une plaque installée dans son pied, le Belge ne retrouvait pas ses sensations et voulait la retirer pour briller à nouveau. Il a obtenu gain de cause il y a quelques mois et monte donc en puissance.

"L'opération s'est super bien passée, j'ai bien pris mon temps", nous a détaillé le Diable Rouge, qui a toujours cru en sa présence ce samedi pour la finale de la Ligue des Champions. "Je savais que j'avais l'opportunité, si on jouait la finale, de revenir avant. C'est une opération que j'avais envie de faire. Cela s'est très bien passé et j'arrive à point pour pouvoir espérer jouer un peu dans cette finale", précise-t-il.

Cette opération était nécessaire à bien des égards. "Psychologiquement, c'était important. Mais surtout, mon corps en avait besoin. Cela faisait 5 ans que je jouais avec quelque chose dans la cheville. À un moment, tout n'était pas très clair, avec la rééducation, avec le confinement, ça a été très difficile, mais on regarde devant. Je me sens bien, c'est le plus important", nous a précisé le joueur belge.

Depuis son retour sur le terrain, Hazard retrouve ses sensations. Son jeu revient, sa confiance aussi. Et cela ne l'étonne pas. "Je le savais, cette plaque m'empêchait de faire des choses que je faisais avant. Tout le monde voyait que ce que je faisais sur le terrain, ce n'était pas Eden, ce n'était pas le vrai moi. Je suis content d'être à 100%, j'espère faire de bonnes choses pour ce club. Que ce soit une minute, cinq minutes, quinze minutes, j'espère jouer le plus possible et aider l'équipe à remporter ce trophée".

Cette longue période de doute est donc derrière lui. Selon Eden Hazard, cette traversée du désert laisse place à l'espoir. "Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Du coup, c'était moins compliqué, parce que je savais le pourquoi. J'ai eu la chance de faire cette opération et je sais que tout va revenir dans l'ordre. Je ne me fais pas de souci sur ça", a promis notre compatriote.

