BNXT League - Ostende reprend la main face à Kangoeroes Malines

(Belga) Ostende a repris la main en finale du championnat de Belgique de basket mercredi. Les Côtiers se sont imposés 86 à 69 face à Kangoeroes Malines pour mener 2 victoires à 1.

La 4e manche aura lieu vendredi à Malines (20h00) et une belle éventuelle à Ostende dimanche. Dario Gjergja, toujours privé de Dusan Djordjevic, a pu compter sur l'avantage de sa salle pour voir son équipe prendre l'avance à 26-18 après le premier quart. L'écart est monté à vingt unités déjà avant le quart d'heure (43-23). Ce sera aussi l'écart à la pause (50-30). Les Ostendais ont pu contrôler en seconde période avec notamment Phillip Booth lii (21 points) et Levi Randolph (18 pts) ou Keye Van der Vuurst de Vries (10 assists). Kristof Michiels, le coach de l'année, privé aussi de Wen Mukubu depuis un moment, a vu Myles Stephens finir à 17 points et Aj Brodeur avec 14 unités. Ostende avait dominé la première manche (103-60) chez lui avant de se faire surprendre au Winketkaai (84-74). Le club ostendais est en quête d'un onzième sacre de rang, le 23e de son histoire. Il s'agit de la première finale en championnat pour Kangoeroes Malines. Le perdant de cette finale rejoindra les quarts de finale des playoffs transfrontaliers de cette BNXT League contre le vainqueur de Anvers/Groningen. (Belga)