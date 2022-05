Les Belges à l'étranger - Cyriel Dessers et Feyenoord battus par la Roma en finale de la Conference League

(Belga) Cyriel Dessers et Feyenoord se sont inclinés face à l'AS Rome en finale de la Conference League de football, la 3e division européenne, mercredi à à Tirana en Albanie.

La première édition de cette nouvelle compétition de l'UEFA, l'Union européenne de football, revient ainsi au club italien, vainqueur 1 à 0 des Néerlandais grâce à un but de Zaniolo à la 32e minute. José Mourinho complète ainsi son palmarès avec une 5e Coupe d'Europe avec un 4e club différent. Il ajoute un 34e trophée en clubs à sa vitrine dont deux Ligues des champions (2004 avec Porto, avec l'Inter 2010), une Coupe de l'UEFA (2003 avec Porto) et une Europa League (2017 avec Manchester Utd). La Roma agrémente ainsi son bilan européen qui se résumait à une victoire en Coupe des villes de Foire en 1961 (qui a précédé la Coupe de l'UEFA), une finale de Coupe des champions perdue en 1984 et une autre en Coupe de l'UEFA qui ne lui pas été plus favorable en 1991. Feyenoord reste lui sur sa Coupe d'Europe des clubs champions en 1970 et deux Coupe de l'UEFA en 1974 et 2002. C'est la première défaite de Feyenoord sur les les terrains européens. Dessers, prêté cette saison par le Racing Genk, a inscrit dix buts, ce qui en a fait le meilleur buteur de la compétition. Il a joué tout le match en finale. L'atout offensif de la Roma est l'Anglais Tammy Abraham, qui s'était révélé il y a deux saisons à Chelsea. Avec neuf buts en treize matchs il est le 2e buteur de la Conference League.