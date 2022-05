"Pour nous, il est toujours là": Diego Maradona s'envoie en l'air... sur un avion (photos)

Voyager en compagnie du mythe Maradona, c'est désormais possible grâce au "Tango D10S", un jet privé décoré avec des images et des souvenirs de la superstar du football argentin, décédée en novembre 2020, qui se rendra notamment au Qatar pour la Coupe du monde 2022.

Le "Tango D10S", en réference au numéro que le "Pibe de Oro" portait sur son maillot et à son statut de dieu en Argentine, a été présenté mercredi à l'aéroport Moron de Buenos Aires en présence de Dalma et Gianinna Maradona, deux de ses filles, et plusieurs anciens coéquipiers.

L'"avion de Maradona", d'une capacité de dix places, est décoré aux couleurs du drapeau argentin, bleu et blanc, et arbore sur ses flancs une image de Diego embrassant la Coupe du monde et une autre faisant allusion à la "main de Dieu", celle de son but emblématique inscrit contre l'Angleterre lors du Mondial 1986 remporté par l'Argentine.

L'intérieur est entièrement décoré de souvenirs de Maradona et équipé d'un système permettant d'interagir avec la voix et l'image du "Pibe de oro".

"Je pense que c'est une idée brillante qu'il soit à l'image du meilleur joueur de l'histoire", s'est félicité le champion du monde 1986 Sergio Batista.

"Cela sera (au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, NDLR) la première Coupe du monde sans le meilleur joueur du monde, il nous manque beaucoup, mais pour nous, il est toujours là, il est toujours mentionné quand nous nous réunissons, les garçons de 1986, et nous nous rappelons une anecdote ou comment il nous a menés par la main pour gagner cette Coupe du monde", a-t-il ajouté.

Ce projet a été lancé et financé par la société spécialisée dans les cagnottes en ligne Give and Get, dont le PDG Gastón Kolker a expliqué que dans un premier temps, elle ne proposera que des vols privés en Argentine avec cet appareil.

A terme, l'idée est de "l'emmener au Mexique, à Naples, à Dubaï, tous les endroits qui ont été emblématiques dans la vie de Maradona", a-t-il expliqué.

De leur côté, Dalma et Gianinna Maradona ont salué cette initiative.

"Il aurait aimé ça", a estimé Dalma, peu avant de visiter l'intérieur de l'avion.

"Ce n'est pas n'importe quel avion, ni pour nous ni pour les fans. On ne peut pas croire à cette folie, l'amour qu'ils lui portent transcende tout, c'est magnifique", a-t-elle ajouté.

L'avion se rendra au Qatar pour la prochaine Coupe du monde et sera ensuite vendu aux enchères pour soutenir une oeuvre de charité, a indiqué la société Give and Get.