"Je ne dirais pas que je suis le leader": Lewis Hamilton lâche une bombe après son mauvais début de saison

La saison de Formule 1 ne sourit pas à Mercedes et Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde connaît un début de saison très compliqué et est amené à jouer un rôle de second plan avec une voiture qui n'est pas encore capable de rivaliser avec Ferrari et Red Bull.

Comble pour Hamilton, son jeune coéquipier George Russel fait mieux que lui sur la piste avec la même voiture.

Pour sa première saison chez les Flèches d'Argent, Russel occupe la 4e place du classement des pilotes tandis que son aîné est coincé à la 6e position. Dans un entretien au journal The Independant, Hamilton s'est exprimé sur le rapport qu'il a avec son coéquipier. "Eh bien, premièrement, je ne dirais pas que je suis le leader. George et moi travaillons aussi dur, ensemble, pour aider l'équipe et [on travaille] aussi dur que tout le monde dans l'équipe."

"Mais à travers l'adversité et les moments difficiles, vous en apprenez toujours plus sur vous-même, comment vous gérez les choses, comment vous réfléchissez sur les choses, comment vous êtes capable de transformer les négatifs en positifs."

L'écurie allemande est 3e du classement des écuries (75 points), mais très loin du duo de tête formé par Ferrari (169) et Red Bull (175). Une situation totalement nouvelle pour Mercedes qui a remporté le titre de champion du monde des constructeurs lors des huit dernières saisons.

Malgré la baisse de performance de son équipe, Hamilton assure qu'il "aime toujours son travail même si [il] ne se bat pas pour les victoires".

Le prochain rendez-vous de la Formule 1 est fixé à ce dimanche pour le mythique Grand Prix de Monaco.