Ils vont être inarrêtables: le futur attaquant de Manchester City inscrit 6 buts en un seul match (vidéo)

L'attaque de Manchester City, déjà très prolifique cette saison, va se voir encore renforcée la saison prochaine. Les Skyblues ont recruté le prodige norvégien Erling Haaland (qui a marqué 85 buts en 88 matchs pour le Borussia Dortmund) ainsi que Julian Alvarez (22 ans).

Le jeune argentin est moins connu du grand public en Europe, mais il est un véritable petit phénomène. L'attaquant l'a encore prouvé ce mercredi soir en plantant un sextuplé en Copa Libertadores, la Ligue des Champions sud-américaine.

Lors d'un match de groupe entre River Plate et Alianza Lima, les Argentins se sont largement imposés 8-1 grâce notamment aux six buts marqués par Alvarez.

Un récital technique pour le buteur qui prouve encore une fois pourquoi il a été recruté par le club de Pep Guardiola.

Avec son sextuplé, l’attaquant cédé pour 23 millions d'euros a ainsi égalé le record de Juan Carlos Sánchez (Blooming, Bolivie) datant de 1985, qui était jusqu’alors le seul joueur à avoir réalisé cette performance dans la plus grande compétition de clubs d’Amérique du sud.

Les fans de City sont déjà impatients de le voir évoluer avec la vareuse blueu ciel de leur équipe et rêvent de l'association qu'il va former avec Haaland et Kevin De Bruyne. "La Premier League n'est pas prête pour Erling Haaland et Julian Alvarez dans la même équipe avec Kevin De Bruyne", s'enflamme un compte de fan sur Twitter.