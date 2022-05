Tour de Norvège - 3e étape: les classements

(Belga) Les classements à l'issue de la 3e étape du Tour de Norvège (2.Pro), disputée jeudi sur 175,8 kilomètres entre Gol et Gaustatoppen: Classement 3e étape: 1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) en 4h40:07 2. Jay Vine (Aus) à0:27 3. Luke Plapp (Aus) 1:05 4. Tobias Halland Johannessen (Nor) 1:21; 5. Laurens Huys 1:21; 6. Cian Uijtdebroeks 1:23. 7. Esteban Chaves (Col); 8. Marco Brenner (All) 1:41; 9. Magnus Sheffield (G-B) 1:41; 10. Tao Geoghegan Hart (G-B); 11. Patrick Bevin (N-Z) 2:06. 12. Jonathan Lastra (Esp) 2:23; 13. Carl Fredrik Hagen (Nor) 2:40; 14. Jonas Gregaard (Nor); 15. Kevin Vermaerke (USA) 2:56... 19. Nathan Van Hooydonck 3:47; 33. Floris De Tier 11:34; 35. Vito Braet 11:34; 47. Jens Reynders 19:35. 49. Tom Van Asbroeck 19:35; 55. Aaron Van Poucke; 56. Jenno Berckmoes; 62. Timo Kielich; 77. Tosh Van Der Sande; 78. Gianni Vermeersch; 85. Jimmy Janssens; 87. Jens Keukeleire 21:32; 90. Robbe Ghys 22:05; 92. Kamiel Bonneu

Classement général: 1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) en 11h54:35 2. Jay Vine (Aus) op 0:46 3. Luke Plapp (Aus) 1:24 4. Tobias Halland Johannessen (Nor) 1:30; 5. Marco Brenner (All) 2:16; 6. Tao Geoghegan Hart (G-B) 2:21; 7. Patrick Bevin (N-Z) 2:41; 8. Magnus Sheffield (USA) 2:41; 9. Laurens Huys 2:44; 10. Cian Uijtdebroeks 2:46; 11. Esteban Chaves (Col) 2:47; 12. Carl Fredrik Hagen (Nor) 3:05; 13. Jonas Gregaard (Nor) 3:16; 14. Ethan Hayter (G-B) 3:57; 15. Nathan Van Hooydonck 4:30... 38. Floris De Tier 21:58; 40. Jimmy Janssens 22:03; 44. Vito Braet 22:32; 45. Timo Kielich 23:43; 46. Aaron Van Poucke 24:30; 47. Kamiel Bonneu; 24:33; 56. Jenno Berckmoes 29:37; 58. Gianni Vermeersch; 73. Tom Van Asbroeck 33:21; 79. Tosh Van Der Sande 33:56; 81. Jens Keukeleire 34:37; 89. Robbe Ghys 36:26; 96. Jens Reynders. (Belga)