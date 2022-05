L'ancienne championne de saut en hauteur Blanka Vlasic épouse Ruben Van Gucht

(Belga) L''ancienne championne du monde de saut en hauteur Blanka Vlasic s'est mariée, lundi à Split, avec le journaliste de la VRT Ruben Van Gucht. Le couple attend également un fils, comme l'a annoncé jeudi la Croate de 38 ans via Instagram.

"Nous nous sommes dit 'oui'" a légendé Vlasic. "Oui l'un à l'autre dans la magnifique Split, oui à une vie partagée entre la Croatie et la Belgique, oui à une famille Van Gucht-Vlasic dont le prochain enfant, un garçon, naîtra à la fin de l'année. Il est notre plus beau cadeau et est tout pour nous." Vlasic a remporté au cours de sa carrière 4 titres mondiaux, 1 européen, et 2 médailles aux Jeux Olympiques. Elle avait notamment été privée de l'or olympique en 2008 par Tia Hellebaut qui avait sauté à la même hauteur en une tentative de moins, et avait dû se contenter du bronze en 2016 malgré une nouvelle performance à la hauteur de la gagnante. Elle a mis fin à sa carrière en février dernier. (Belga)