"Un court d'entraînement": David Goffin flingue l'organisation de Roland-Garros après sa victoire

David Goffin est au troisième tour de Roland-Garros. Le Liégeois confirme son regain de forme et s'est imposé contre Frances Tiafoe en 4 sets au terme d'un match disputé. Une victoire presque à domicile pour Goffin, soutenu par une vague de supporters belges. Un vrai plaisir pour lui.

Cependant, Goffin n'apprécie pas la programmation du tournoi français. Il n'a pas manqué de signaler que certains fans belges avaient été privés de son premier match, ce qui lui reste en travers de la gorge. "Au premier tour, il y avait beaucoup de fans belges frustrés car ils n’avaient pas trouvé de place dans les tribunes trop petites", a-t-il ainsi lancé après sa victoire. "Plus je vais avancer, plus je pourrai jouer dans de plus gros courts qu’un court d’entraînement. Il y avait tellement de Belges pour m’encourager aujourd’hui ! Je pense que le tournoi l’a entendu et est au courant désormais… J’espère qu’on va encore beaucoup entendre ces fans dans les jours qui vont suivre !".

David Goffin affrontera Hubert Hurkacz au prochain tour.