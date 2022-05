 Grosse polémique à Roland-Garros: cette joueuse blesse un enfant en lançant une raquette dans les tribunes (photos)

Irina-Camelia Begu a eu beaucoup de chance de pouvoir terminer sa rencontre, hier, au deuxième tour de Roland-Garros. La Roumaine, malmenée par Ekaterina Alexandrova, a laissé éclater sa colère à 2-0 dans le deuxième set, lorsqu'elle a lancé sa raquette sur un frigo. Cette dernière a alors rebondi avant d'atterrir dans les tribunes, blessant un enfant au passage.

Rien de grave pour le jeune fan, mais la Roumaine, elle, risquait purement et simplement l'exclusion. Elle a finalement reçu un avertissement et remporté son match après un incroyable come-back. Elle s'est ensuite excusée en conférence de presse. "C'est un moment gênant pour moi, je veux juste m'excuser. Je n'avais jamais fait cela dans ma carrière, je me sens vraiment mal et je suis sincèrement désolée", a-t-elle lancé.