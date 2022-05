Objectif parité pour le golf francophone: les femmes sont de plus en plus nombreuses sur le green

Ce weekend se jouera, chez nous, le Ladies European Open, une compétition internationale de golf pour les femmes. Il s'agit d'ailleurs de la plus prestigieuse des compétitions dans ce sport.

En Belgique, le golf trouve de plus en plus régulièrement son public féminin. Elles représentent ainsi un tiers des affiliées dans la Fédération francophone de golf. Un vrai succès, tant les habitudes sportives des femmes sont défavorables à la montée de ce chiffre. "Les femmes, souvent, font du sport hors fédération sportive, hors club sportif", précise Françoise Jolly, la Présidente du Naxheler Golf Club. "Il faut les motiver et les amener à rentrer dans des clubs en leur montrant qu'elles ont leur place, tout comme les hommes".

La présence des femmes, c'est un objectif à part entière pour la fédération francophone, qui se donne 3 ans pour atteindre la parité sur les parcours. Pour ce faire, elle propose une offre de six semaines d'initiation contre 139€, avec un planning adapté aux horaires de boulot. "Soit en soirée, soit le wekeend pour s'adapter plus facilement à leurs vies actives, encadrées dans un groupe de femmes pour se sentir à l'aise", raconte Emilie Geury, Secrétaire générale de l'Association Francophone de Golf.

Pour une pratique régulière, comptez environ 200€ de matériel et 1.000 euros de cotisation par an. Peut-être serez-vous notre future star du golf ?