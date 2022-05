Ce joueur du Real Madrid est prêt à donner sa femme pour remporter la Ligue des Champions

Fede Valverde est un joueur important pour le Real Madrid. L'Uruguayen a disputé 45 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, et pourrait à nouveau être présent demain pour la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool.

Interrogé par le journal AS, Valverde n'a pas caché qu'il était prêt à faire de nombreux sacrifices pour soulever la coupe aux grandes oreilles. "Beaucoup de choses, tout je pense ! C'est un trophée unique pour n'importe quel joueur dans le monde. Je suis prêt à donner tellement de choses. Sauf mon fils... peut-être ma femme. Non, non, c'est une blague mais je donnerais beaucoup, a lancé le joueur de 23 ans. Ce n'est pas tous les jours que l'on arrive à jouer une finale donc j'espère que nous pourrons gagner ce titre", a-t-il plaisanté dans les colonnes du journal espagnol.

Une proposition audacieuse.