Doigts brisés pour une Mercedes, envie pressante en direct, trophée en last minute: ce que vous ne saviez pas sur la finale de la Ligue des Champions

La finale de la Ligue des Champions est toujours un événement à part. Pour les joueurs comme pour les supporters, il s'agit d'un moment particulier, qui marque une saison. L'équipe de D'où ça Sport, votre podcast sportif de la vitrine RTL Podcasts, s'est intéressée à ces histoires qui gravitent autour de la finale. Avec, en invité, un certain Emiliano Bonfigli, commentateur de la Ligue des Champions sur nos antennes.

Ce dernier nous a par exemple révélé sa routine habituelle avant de prendre l'antenne, avec le souhait de recevoir un SMS bien spécifique d'un ami proche avant de se mettre au travail. Il a aussi expliqué avoir été pris d'une envie pressante en début de match, devant alors se contenir, sans que ça ne se remarque, pendant toute une mi-temps.

Alexandre Braeckman et Amaury Detroz, eux, se sont concentrés sur d'autres infos inattendues. Comme la grève de la RATP, qui va freiner les supporters pour le plus beau jour de leur saison. Mais aussi cette histoire folle de Helmuth Duckadam, héros du Steaua Bucarest, qui s'est fait briser les doigts après le seul titre de son club en Ligue des Champions. Tout ça à cause d'une Mercedes offerte par... le président du Real Madrid. Sans oublier l'histoire géniale de l'origine du trophée, finalisé en last minute en raison du mariage de son créateur.

Des histoires idéales pour vous lancer dans la finale, à écouter juste ici.