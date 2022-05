Open de Belgique de golf féminin - Treizième place pour De Bock et Gonzalez Escallon à Wanze, De Roey 40e

(Belga) Savannah De Bock et Laura Gonzalez Escallon ont fini la première journée du Mithra Ladies Open, l'Open de Belgique de golf féminin, tournoi du LadiesEuropean Tour doté de 200.000 euros, à la treizième place avec une carte de 71 coups, vendredi sur le golf de Naxhelet, à Wanze.

De Bock, 16 ans, a réalisé un double bogey et un bogey mais aussi un eagle et deux birdies. Gonzalez Escallon a inscrit trois birdies sur sa carte mais a également dû se contenter d'un double bogey. Au classement, le duo compte cinq coups de plus que la Suédoise Linn Grant, qui prend à elle seule la tête avec trois coups de mieux que sa compatriote Ellinor Haag, la Française Anne-Charlotte Mora et l'Australienne Whitney Hillier. Manon De Roey, qui a remporté la semaine dernière l'Aramco Team Series, sa première victoire sur le Ladies European Tour, a inscrit une carte de 73 coups pour son premier tour et termine la première journée à la 40e place. (Belga)