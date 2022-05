Les Belgian Cats U23 au Canada pour un tournoi avec les États-Unis et la France en juillet

(Belga) Les Espoirs féminins belges disputeront du 5 au 10 juillet un tournoi international de basket au Canada.

Les Belgian Cats U23 rencontreront le Canada le 5 juillet, la France le 6 juillet et les États-Unis le 7 juillet. Les demi-finales sont prévues le 9 juillet et la finale le 10. Sous la conduite d'Arvid Diels, la sélection se compose des sœurs Massey, Billie et Becky (Kangoeroes Malines/Estudiantes Madrid/Esp), Marie Vervaet (Kangoeroes Malines), Ine Joris (Phantoms Boom/Courtrai), l'espoir belge de l'année, Maxuella Lisowa (ex-Castors Braine), la joueuse de l'année en Belgique, Lore Devos (Fribourg/Sui), Emmeline Leblon (Liège Panthers) et Nastja Claessens (Waregem) qui sont actuellement en stage à Courtrai avec les Belgian Cats, Emma Vindevogel (Waregem), Habibatou Bah (Phantoms Boom), Manon Descamps (Liège Panthers) et Eva Hambursin (Spirou Charleroi/Liège Panthers). Renée Denys (Lummen) est 13e joueuse. (Belga)