Challenge européen: "On a placé Lyon sur la carte d'Europe du rugby", se réjouit Couilloud

Elu homme du match lors de la finale de Challenge européen remporté par Lyon face à Toulon vendredi soir (30-12), le demi de mêlée du Lou Baptiste Couilloud se réjouissait d'avoir "placé Lyon sur la carte d'Europe du rugby".

Le Lou, qui évoluait encore en Pro D2 en 2016, disputait sa première finale continentale. Son palmarès se limitait jusque-là à deux titres de champion de France en 1932 et 1933 ou des sacres en deuxième division en 1989, 1992, 2011, 2014 et 2016.

Auteur d'un essai et présent dans tous les bons coups, Baptiste Couilloud a été l'un des grands artisans de la victoire.

Q: Vous avez été élu homme du match. Pouvez-vous nous raconter votre performance ?

R: "Aujourd'hui c'est le titre qui compte et c'est la performance collective qu'il faut retenir. On a été irréprochables en conquête, un secteur où on savait qu'on serait attendus contre un des plus gros packs d'Europe. C'est surtout ça qui nous a permis de gagner. Ils nous avaient mis une belle leçon à domicile, mais on était prêts au combat, bien préparés. L'objectif était de jouer notre rugby, de gagner nos duels. On était tous prêts, on a répondu présent dans tous les secteurs. On a gagné parce qu'on a produit du jeu. Ensuite la performance individuelle dépend de ce qui se passe devant. J'ai été porté par l'état d'esprit et c'est normal d'être transcendé par ce genre d'évènement, surtout pour un Lyonnais qui joue au Stade Vélodrome."

Q: Quelle était l'ambiance dans votre vestiaire ?

R: "C'est énormément de bonheur et d'émotion. C'est l'accomplissement de sept années de travail depuis que le club est remonté en Top 14. C'était important de marquer le coup et d'aller chercher un titre. On a placé Lyon sur la carte de l'Europe du rugby, ça n'est pas anecdotique. Je suis très heureux de ce parcours et j'espère que le plus beau reste à venir. On est un groupe qui a mûri, qui s'est nourri des échecs passés. Tout a été mis en oeuvre cette année pour grandir ensemble et aller chercher cette victoire européenne."

Q: Ce titre intervient aussi au moment où Pierre Mignoni va quitter le club...

R: "On a été très pudiques vis-à-vis de ça, on en a très peu parlé. Mais oui, il faut être honnête, c'est la fin d'un cycle. Il a énormément apporté au club. Vis-à-vis de lui, pour tous les joueurs qu'il a fait progresser, on avait très envie de lui offrir cette victoire. On a fait le maximum pour gagner ce titre avant son départ."

Propos recueillis en conférence de presse