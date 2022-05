Ces fans de Liverpool traversent la Manche en bateau à vitesse... pour voir la finale dans un bar de Paris (vidéo)

Liverpool-Real Madrid, c'est une affiche de rêve. Alors quand elle concerne la finale de la Ligue des Champions, forcément, cela devient un événement. Des dizaines de milliers de fans anglais ont déferlé sur Paris ces dernières heures, certains ayant visiblement un courage à toute épreuve pour ne pas manquer ce duel de prestige.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on découvre par exemple un groupe d'une dizaine de supporters. Ces derniers ont rejoint Jersey après l'annulation d'un vol vers Paris. Déterminés à rejoindre la capitale française, ils ont loué un bateau à vitesse et traversé la Manche pour rejoindre Saint-Malo. Ils sont finalement arrivés à Paris et comptent regarder la finale dans un bar.

Toute une aventure !