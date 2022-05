Fans qui escaladent des grilles, filtres qui sautent: le chaos au Stade de France retarde la finale de la Ligue des Champions (vidéos)

Des supporters ont tenté de forcer le premier filtrage installé aux abords du Stade de France avant la finale de la Ligue des champions Liverpool-Real Madrid, samedi à Saint-Denis, mais l'accès à l'enceinte est resté "étanche", a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Paris (PP).



Le premier cordon installé autour du stade a fait l'objet d'une "tentative de pénétration", a indiqué la PP, alors que certains supporters de Liverpool commençaient à s'impatienter et à s'agacer contre les organisateurs face au temps d'attente, a constaté une journaliste de l'AFP. Des milliers de supporters étaient massés aux abords du stade à une trentaine de minutes du coup d'envoi, sans mouvement de foule apparent.



Un total de 6.800 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Les autorités s'attendaient à une déferlante de 30.000 à 40.000 supporters de Liverpool sans billet pour la finale. À 20h00, quelques 30.000 supporters des "Reds" étaient massés dans la "fan zone" de Liverpool, installée cours de Vincennes, dans l'est parisien. À la "fan zone" de Saint-Denis, réservée aux Madrilènes, 4.000 personnes étaient encore présentes en début de soirée.



Ces rassemblements d'avant-match se sont déroulés dans une ambiance bon enfant, a constaté l'AFP. Les forces de l'ordre ont procédé à une dizaine d'interpellations pour des délits mineurs comme la vente à la sauvette, a indiqué la PP dans l'après-midi. Dans la foulée, les organisateurs ont annoncé avoir décalé le coup d'envoi en raison de ces problèmes de sécurité.