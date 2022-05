Coupe d'Europe: La revanche d'Ihaia West

Il avait été le héros malheureux des deux échecs la saison dernière lors des finales de Coupe d'Europe et de Top 14 mais, samedi à Marseille, Ihaia West n'a rien raté au pied et a permis à La Rochelle de renverser le Leinster pour décrocher son premier sacre en Coupe d'Europe.

C'est lui qui a joué l'ultime ballon du match, en transformant l'essai d'Arthur Retière, remettant La Rochelle en tête dans les derniers instants de la partie. Ces deux derniers points, qui ont porté son total personnel à neuf, ne changent rien à l'histoire du match (24-21). Mais ce coup de pied tapé en direction du Virage Sud du Vélodrome, où étaient massés les supporters rochelais, a valeur de symbole et de revanche.

Car West, Néo-Zélandais arrivé à La Rochelle en 2018, traîne la réputation d'être un excellent ouvreur mais un buteur fragile. Et ses douloureux ratés face aux perches lors des deux finales perdues la saison dernière par son club face à Toulouse ont été pour lui un vrai fardeau.

Il y a un an, il avait déjà été remarquable face au Leinster, en demi-finale de la Coupe d'Europe. Mais en finale, il avait laissé filer huit points, puis avait encore failli avec un triste un sur trois en finale du Top 14.

Il avait ensuite traversé une vraie crise de confiance, ce qu'il avait reconnu, tout comme son manager Ronan O'Gara. "La réussite au tir au but, c'est beaucoup plus mental que physique", a-t-il ainsi expliqué cette saison. "C'est un match avec toi-même, j'ai besoin d'une préparation mentale."

- jamais tremblé -

Au fil de la saison, celui qui rejoindra Toulon en fin d'exercice, a su redresser la barre, malgré quelques rechutes, comme en janvier face à Castres en Top 14 et encore en demi-finale de la Coupe d'Europe contre le Racing. "C'était un peu le vent, un peu le stress", a-t-il dit après avoir réussi un seul tir au but sur quatre.

Mais samedi à Marseille, associé en charnière à l'inexpérimenté Thomas Berjon en l'absence de l'habituel N.9 Tawera Kerr-Barlow, son pied n'a jamais tremblé.

A la 12e minute, il a ainsi transformé l'essai de Raymond Rhule pour mettre son équipe pour la première fois en tête (7-6). Peu près la pause, alors que son homologue du Leinster Johnny Sexton enfilait les pénalités comme les perles, il a lui aussi inscrit trois points précieux, de 20 mètres légèrement à droite (10-12).

A l'heure de jeu, il est encore resté glacial pour transformer l'essai de Pierre Bourgarit et ramener La Rochelle à un point seulement des Irlandais (18-17) et les laisser dans le match. Pour le reste, il a animé le jeu des trois-quarts sans génie mais avec vitesse et application. Et s'il a parfois reculé au plaquage, il a aussi franchi à deux reprises le premier rideau adverse pour permettre aux siens de rester dangereux.

Au bout du compte, son dernier coup de pied réussi a finalement couronné une prestation solide et effacé symboliquement les ballons passés à côté ces 12 derniers mois. A 30 ans, West peut partir à Toulon l'esprit tranquille. A La Rochelle, tous ses échecs sont déjà oubliés.