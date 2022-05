Injouable, Thibaut Courtois est élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions (vidéo)

Thibaut Courtois, héroïque dans le but du Real Madrid, a été élu Homme du Match de la finale de la Ligue des Champions, remportée par le Real Madrid 1-0 face à Liverpool samedi au Stade de France.



Le Real, sacré champioin d'Europe pour la 14e fois de son histoire, l'a emporté grâce à un but de Vinicius à la 59e minute, mais aussi grâce à plusieurs arrêts décisifs du gardien des Diables Rouges. "Il a réalisé des arrêts décisifs à des moments critiques en première période lorsque Liverpool dominait et une parade extraordinaire devant Salah en fin de match", a indiqué le panel des observateurs et observatrices techniques de l'UEFA qui a élu Courtois Homme du Match.

C'est la première C1 remportée par Thibaut Courtois, qui avait perdu la finale 2014 avec l'Atletico Madrid face au Real. Il avait déjà remporté l'Europa League avec l'Atletico Madrid en 2012.