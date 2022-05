Abandon au premier tour du SuperGT pour Bertrand Baguette à Suzuka

(Belga) La troisième course du SuperGT à Suzuka, au Japon, n'aura duré qu'un tour pour Bertrand Baguette (Nissan) dimanche.

Après être monté sur le podium lors de la deuxième manche à Fuji, Bertrand Baguette n'a pas pu enchaîner lors des 300 kilomètes de Suzuka. Parti en 7e position, le pilote belge a atteint contraint d'abandonner dès le premier tour à la suite d'un problème moteur. La course a été remportée par la Nissan des Japonais Katsumasa Chiyo et Mitsunori Takaboshi. Ils font coup double en prenant la première place au championnat avec 26 points. Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine occupent la 11e place avec 9,5 points. La quatrième manche aura lieu à Fuji le 7 août. (Belga)