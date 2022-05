Amandine Verstappen, 9e du GP de motocross d'Espagne, toujours dans le top 5 au Mondial

(Belga) Amandine Verstappen (Kawasaki) a pris la 9e place du Grand Prix d'Espagne de motocross, quatrième des cinq épreuves du championnat du monde de motocross chez les dames, dimanche à intu Xanadú - Arroyomolinos.

Douzième de la première manche samedi, la Liégeoise a terminé 7e de la seconde dimanche pour finir en 9e position d'un Grand Prix remporté par la Néo-Zélandaise Courtney Duncan (Kawazaki), victorieuse de la première manche et 2e de la seconde. L'Espagnole Daniela Guillen (KTM) est 2e grâce à sa victoire en seconde manche. La Néerlandaise Nancy Van de Ven (Yamaha), 3e du Grand Prix, conforte sa place en tête du championnat du monde avec 173 points. Amandine Verstappen est 5e avec 102 unités. Le dernier rendez-vous avant le Motocross des Nations à RedBud aux Etats-Unis le 25 septembre est fixé en Turquie à Afyonkarahisar le 4 septembre. Déjà trois fois championne de France (2019, 2020 et 2021), Amandine Verstappen, 23 ans, a remporté les deux premières épreuves de la saison du championnat dans l'Hexagone, à Saint-Eloi, et jeudi à Loudun s'adjugeant à chaque fois les deux manches au programme. (Belga)