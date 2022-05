Open de Belgique de golf féminin - Manon De Roey termine en beauté à la 7e place, victoire de Linn Grant

(Belga) Manon De Roey a réussi une belle remontée avec un dernier tour en 67 coups dans le Belgian Ladies Open, l'Open de Belgique de golf féminin, tournoi du Ladies European Tour doté de 200.000 euros qui s'est achevé dimanche au golf de Naxhelet, à Wanze.

La golfeuse de 30 ans, qui a remporté sa première victoire majeure il y a 8 jours en Thaïlande aux Aramco Series, a réussi 6 birdies contre 1 seul bogey lors du dernier tour. Elle a grimpé de la 21e à la 7e place du classement, à 8 coups de la Suédoise Linn Grant qui a remporté la victoire. La Suédoise de 22 ans, qui a rendu une dernière carte de 67, termine avec un coup d'avance sur l'Anglaise Cara Gainer et trois coups sur la Suédoise Maja Stark et la Suissesse Morgane Metreaux. L'amatrice de 16 ans Savannah De Bock a une fois de plus montré son potentiel. Après avoir facilement passé le cut, 31e après le 2e tour, l'Hennuyère a réussi un 3e tour en 68 coups, 4 sous le par, pour terminer 14e. Son score final de 212, 4 sous le par, est à hauteur de Laura Gonzalez Escallon, également 14e. Lien Willems a terminé à la 67e place avec un dernier tour en 78 coups. Les cinq autres Belges engagées -Sophie Bert (93e), Louise Cuyvers (93e), Charlotte De Corte(101e), Ellen Smets (116e) et Elise Bishop (120e) - avaient été éliminées vendredi après le 2e tour. (Belga)