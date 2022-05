GP Marcel Kint - Le résultat

(Belga) Le résultat du GP Marcel Kint couru dimanche:

1. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) les 199 km en 4h38:49 2. Luca Mozzato (Ita) m.t. 3. Gerben Thijssen 4. Christopher Lawless (G-B); 5. Piet Allegaert; 6. Pierre Barbier (Fra); 7. Lionel Taminiaux; 8. Sep Vanmarcke; 9. Niccolo Bonifazio (Ita); 10. Axel Zingle (Fra); 11. Maxime De Poorter; 12. Clément Russo (Fra); 13. Timothy Dupont; 14. Joren Bloem (P-B); 15. Daniel Mc Lay (G-B); 16. Tord Gudmestad (Nor); 17. Milan Menten; 18. Guillaume Boivin (Can); 19. Sasha Weemaes; 20. Victor Campenaerts; 21. Roel van Sintmaartensdijk (P-B); 22. Cedric Beullens; 23. Maurice Ballerstedt (All); 24. Aaron Gate (N-Z); 25. Reinardt Janse Van Rensburg (AfS); 26. Christophe Noppe; 27. Michiel Stockman à 0:04; 28. Stijn Siemons; 29. Jasper Haest (P-B); 30. Jon Knolle (All); 31. Dries Van Gestel; 32. Lennert Teugels; 33. Tom Bohli (Sui); 34. Luke Mudgway (N-Z); 35. Gianni Marchand; 36. Jelle Wallays 0:08; 37. Jens Debusschere; 38. Jordi Warlop 0:10; 39. Syver Waersted (Nor) 0:11; 40. Fredrik Dversnes (Nor) 0:13; 41. Brent Van Moer; 42. Max Kroonen (P-B); 43. Boy van Poppel (P-B); 44. Dorian De Maeght; 45. Miguel Heidemann (All); 46. Baptiste Planckaert 0:17; 47. Ludovic Robeet 0:18; 48. Laurenz Rex; 49. Dimitri Claeys; 50. Benjamin Declercq; 51. Ayco Bastiaens; ? ; 54. Julien Vermote 0:24; 61. Kenneth Van Rooy 1:21; 65. Maarten Verheyen 3:29; 66. Tuur Dens; 67. Enrico Dhaeye; 72. Matthew Van Schoor; 74. Kasper Saver; 76. Kobe Vanoverschelde; 79. Stefano Museeuw; 84. Kenneth Vanbilsen; 85. Simon Dehairs; 87. Kevin Van Melsen; 91. Torsten Demeyere; 95. Tom Paquot; 98. Elias Van Breussegem; 100. Sander De Pestel 3:41. (Belga)