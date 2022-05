Hypomeeting de Götzis - Victoires pour Anouk Vetter en hepathlon et Damian Warner en décathlon

(Belga) La Néerlandaise Anouk Vetter en heptathlon et le Canadien Damian Warner en décathlon ont tous les deux décroché la victoire lors de l'Hypomeeting d'athlétisme de Götzis, en Autriche, consacré aux épreuves multiples, dimanche.

Vice-championne olympique derrière Nafi Thiam, Vetter a profité de l'absence de Thiam pour s'imposer avec 6.693 points, soit un nouveau record national et la meilleure performance de l'année. La Néerlandaise a devancé la Polonaise Adrianna Sulek (6.429) et l'Allemande Vanessa Grimm (6.323). La Britannique Katarina Johnson-Thompson a terminé 7e avec 6.174 points. Champion olympique à Tokyo, Warner a lui remporté le décathlon avec 8.797 points. Le Canadien s'est largement imposé devant le Grenadien Lindon Victor (8.447) et le Suisse Simon Ehammer (8.377). Ehammer s'est notamment distingué sur le saut en longueur avec un saut à 8m45, soit la meilleure performance réalisée par un décathlonien sur cette épreuve. Côté belge, Niels Pittomvils, le seul représentant belge en Autriche, avait abandonné après la troisième épreuve du décathlon samedi en raison d'une gêne au mollet. (Belga)