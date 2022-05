RideLondon Classique - Lorena Wiebes fait la passe de trois et remporte le classement général

(Belga) Dimanche, Lorena Wiebes (DSM) a remporté la 3e et dernière étape de la RideLondon Classique. Avec trois victoires en autant d'étapes, elle remporte également le classement général, alors que Lotte Kopecky a terminé 3e de l'étape et 4e au classement général.

Malgré quelques tentatives ponctuelles de sortir du peloton, les équipes des leaders ont contrôlé la course pour permettre à celles-ci de disputer le sprint. Et à cette épreuve, Lorena Wiebes s'est une nouvelle fois distinguée. Après avoir remporté les deux premières étapes de la course, la leader du classement général a assumé son statut de favorite et a dominé le sprint, parfaitement emmenée par son équipe. Partie dans le bon timing, la Néerlandaise a remporté la victoire avec un écart confortable sur ses concurrentes, et Lotte Kopecky (SD Worx) parmi elles, qui a terminé à la 3e place juste derrière Elisa Balsamo (Trek-Segafredo). Shari Bossuyt (Canyon/SRAM) a fini 7e, et Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) 10e. Lorena Wiebes impose sa suprématie sur l'épreuve et empoche le classement général, devant Elisa Balsamo et Emma Norsgaard. Lotte Kopecky termine 4e. (Belga)