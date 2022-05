Roland-Garros - Alexander Zverev écarte la surprise Bernabe Zapata Miralles et file en quarts

(Belga) Le N.3 mondial Alexander Zverev a validé son ticket pour les quarts de finale de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, dimanche sur la terre battue des Internationaux de France à Paris.

En huitièmes de finale, Zverev, tête de série N.3, a dû batailler pendant 2 heures et 48 minutes pour venir à bout de la surprise du tournoi l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 131e mondial et issu des qualifications, en trois sets 7-6 (13/11), 7-5, 6-3. L'Allemand de 25 ans atteint les quarts de finale à la Porte d'Auteuil pour la 4e fois de sa carrière. L'année dernière, il avait été éliminé en demi-finale face au Grec Stefanos Tsitsipas. Pour une place dans le dernier carré, Zverev affrontera le vainqueur du duel entre la sensation espagnole Carlos Alcaraz (ATP 6/N.6) et le Russe Karen Khachanov (ATP 25/N21) qui s'affrontent dimanche en session nocturne sur le court Philippe-Chatrier. (Belga)