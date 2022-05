Hockey Pro League - Les Red Lions réussissent le sans-faute en battant à nouveau la France

(Belga) Les Red Lions ont remporté 3-1 (mi-temps: 3-1) leur 2e duel de Hockey Pro League du week-end face à la France (FIH 11), dimanche à Anvers. Samedi, les champions olympiques et du monde (FIH 2) l'avaient emporté d'un seul but de différence (2-1).

Dimanche les buts belges ont été inscrits par Cédric Charlier (9e) et Tom Boon (18e et 23e, pc). Timothée Clément a sauvé l'honneur pour les Bleus, égalisant en fin de 1er quart-temps (15e). Grâce à ce 3e succès consécutif depuis leur reprise dans la compétition vendredi dernier (le 6e au total), ils totalisent désormais 21 points en 10 matchs, revenant à une unité de l'Angleterre, 4e, qui compte 2 matches de plus. (Belga)