Carton plein pour les Red Lions qui battent deux fois la France

Les Red Lions ont remporté 3-1 (mi-temps: 3-1) leur 2e duel de Hockey Pro League du week-end face à la France (FIH-11), dimanche à Anvers. Samedi, les champions olympiques et du monde l'avaient emporté d'un seul but de différence (2-1). Grâce à ce 3 succès consécutifs depuis leur reprise dans la compétition vendredi dernier (le 6e au total), ils totalisent désormais 21 points en 10 matchs, revenant à une unité de l'Angleterre, 4e, qui compte 2 matchs de plus.

Il n'y a eu aucune période d'observation dimanche soir à la Wilrijkseplein. Après 2 minutes, la France avait déjà perdu son appel à la vidéo et la Belgique manqué d'ouvrir le score sur stroke. Une passe tranchante d'Arthur De Sloover a en effet traversé tout le terrain pour joindre Cédric Charlier, poussé dans le dos par Victor Charlet, provoquant le penalty-stroke. Tom Boon a envoyé la balle sur la transversale.

Cinq minutes plus tard, à nouveau Charlier, bien servi par Simon Gougnard, a cette fois pu armer un tir de revers qui trompait Arthur Thieffry (9e). En fin de 1er quart-temps, une perte de balle de Stockbroekx en milieu de terrain a déclenché un contre. Gaspard Baumgarten a tenté une déviation de revers sur Loic Van Doren, qui a contré, mais Timothée Clément a profité du rebond pour égaliser (15e).

Tom Boon s'est illustré dans le 2e quart, avec deux buts sur penalty-corners (pc). Tous deux inscrits de la même manière: sur sleep envoyé à droite, côté défenseur sur la ligne, et à hauteur de planche (3-1, 18 et 23e, pc). La Belgique a eu plusieurs occasions d'accentuer son avance en deuxième mi-temps mais n'en a pas profité.

Avec 3 pc en fin de match, la France aurait elle aussi pu modifier le score, mais la défense belge et Victor Wegnez en particulier en ont décidé autrement.

La Belgique totalise désormais 21 points en 10 matchs, soit 1 de moins que l'Angleterre, 4e au classement, qui comptent toutefois 2 matches de plus. Devant eux, l'Inde domine toujours le classement avec 27 unités en 12 matchs, devant l'Argentine (25) et l'Allemagne (25).

Les hommes de Michel van den Heuvel poursuivront la compétition ces prochaines semaines en rencontrant dans l'ordre l'Afrique du Sud, l'Inde et l'Angleterre.