F1 - GP de Monaco - Ferrari a porté réclamation contre les pilotes Red Bull à Monaco

(Belga) L'écurie Ferrari a porté réclamation dimanche à l'issue du Grand Prix de Monaco de Formule 1 contre les deux pilotes Red Bull - le vainqueur de la course Sergio Pérez et Max Verstappen, 3e dimanche - qu'elle accuse d'une manœuvre litigieuse au détriment de ses pilotes.

Verstappen et Pérez auraient ainsi coupé la ligne jaune à la sortie des stands durant la course, gagnant un précieux avantage sur l'Espagnol Carlos Sainz, deuxième du GP et son coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc, qui a échoué au pied du podium. Si les commissaires donnaient raison à la Scuderia en infligeant une pénalité de 5 secondes aux Red Bull, Sergio Pérez pourrait alors perdre sa victoire et Max Verstappen son podium. Carlos Sainz signerait ainsi sur le tapis vert la première victoire de sa carrière et Charles Leclerc récupérerait la deuxième place de "son" Grand Prix. En outre, Leclerc et Verstappen, actuellement leader au championnat, se retrouveraient à égalité de points au classement général, avec 122 points chacun. (Belga)