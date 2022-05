Coupe du monde de BMX - Aiko Gommers prend la deuxième place en U23 à Glasgow

(Belga) Aiko Gommers a pris la deuxième place de la course U23 dames de la première manche de la Coupe du monde de BMX dimanche à Glasgow en Écosse.

Lors de cette première manche qui s'est tenue sur deux jours, Gommers avait été éliminé en quarts de finale samedi avant de prendre la deuxième place lors de la seconde course dimanche derrière la Suissesse Thalya Burford. Chez les élites, Ruben Gommers a lui terminé 18e samedi après une élimination en quarts de finale et la 33e et dernière place dimanche. Samedi, le Colombien Diego Alejandro Arboleda Ospina s'est imposé chez les élites et le Français Jérémy Rencurel l'a emporté dimanche. Chez les élites dames, la Néerlandaise Laura Smulders a remporté les deux courses. La Coupe du monde de BMX comprend quatre manches qui se déroulent chacune sur deux jours. La deuxième manche est prévue les 11 et 12 juin à Papendal aux Pays-Bas. (Belga)