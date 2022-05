Championnat du monde de hockey sur glace - La Finlande sacrée à domicile face au Canada

(Belga) La Finlande a été sacrée championne du monde de hockey sur glace à domicile en battant le Canada en finale dimanche à Tampere (4-3, a.p.).

L'attaquant Sakari Manninen a marqué le but en or et libéré la patinoire de la Nokia Arena en prolongation (4-3, 66:42). Les champions olympiques en titre ont profité de l'expulsion temporaire du canadien Thomas Chalbot, qui a accroché un adversaire avec sa crosse, pour imposer leur système de jeu et trouver le chemin des filets. Les Finlandais ont pensé d'abord avoir fait le plus dur en prenant deux buts d'avance dans le dernier tiers-temps, mais les Canadiens ont égalisé à deux minutes de la fin du troisième tiers-temps pour emmener les locaux en prolongation. Avec ce nouveau titre, la Finlande décroche sa quatrième couronne mondiale après celles obtenues en 1995, 2011 et 2019. (Belga)