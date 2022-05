La Liga - Almeria et Valladolid promus dans l'élite espagnole

(Belga) Almeria et Valladolid évolueront tous les deux en Liga, l'élite du football espagnol, la saison prochaine à l'issue de la 42e et dernière journée de la deuxième division espagnole dimanche.

Almeria, qui n'a plus joué en Liga depuis la saison 2014-2015, s'est assuré du titre de champion malgré son partage 2-2 à Leganes. Avec 81 points, Almeria termine avec le même total que Valladolid qui a battu Huesca (3-0) et est assuré de la première place grâce à son avantage aux confrontations directes. La deuxième place suffit cependant à Valladolid, club détenu par la légende brésilienne Ronaldo, pour retrouver la Liga un an après l'avoir quittée. Le troisième et dernier ticket pour la montée en Liga se jouera lors des barrages entre les équipes classées de la 3e à la 6e place à savoir Eibar, Las Palmas, Tenerife et Gérone. Grenade, Levante et Alaves font eux le chemin inverse et joueront en D2 la saison prochaine. (Belga)