Genou vidé à la seringue, injections à répétition, douleur: Zlatan Ibrahimovic raconte ses six mois de calvaire (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic a été opéré. Le Suédois, touché au genou, sera absent 7 à 8 mois et espère encore pouvoir revenir à un haut niveau, alors qu'il est aujourd'hui âgé de 40 ans. Sur Instagram, Ibra a donné quelques détails sur cette blessure, qui lui fait vivre un enfer depuis maintenant 6 mois.

"Ces six derniers mois, j’ai joué sans ligament croisé antérieur", a expliqué le joueur sur Instagram. "J’ai eu le genou gonflé pendant six mois. Je n’ai pu m’entraîner avec l’équipe que dix fois au cours des six derniers mois. J’ai subi plus de vingt injections pendant six mois. Purge du genou une fois par semaine pendant six mois. J’ai pris des antidouleurs tous les jours pendant six mois. Je n’ai presque pas dormi pendant six mois à cause de la douleur. Je n’ai jamais souffert autant, sur et en dehors du terrain", a-t-il détaillé.

Il a ensuite publié une vidéo d'une séance de purge de son genou, qui donne une idée du désert qu'il vient de traverser. L'opération devrait le débarrasser de ces problèmes de genou.