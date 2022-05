Euro féminin: Diacre annonce sa liste, 23 Bleues en salle d'attente

C'est le "D-day" pour les Bleues: Corinne Diacre annonce ce lundi à la mi-journée sa sélection de 23 joueuses retenues pour l'Euro féminin en Angleterre (6-31 juillet), sans grand retour ni surprise attendus, dans la lignée des derniers rassemblements.

La sélectionneuse de l'équipe de France, invitée du 13-Heures de TF1, va y dévoiler sa liste avant de tenir une conférence de presse à Boulogne-Billancourt depuis les locaux de la chaîne privée, co-diffuseur du tournoi dans l'Hexagone avec Canal+.

Les amateurs de série à suspense sont priés d'aller voir ailleurs.

Des surprises? "Non, je ne pense pas", a glissé l'entraîneure lyonnaise Sonia Bompastor après la victoire 1-0 contre le PSG dimanche en Championnat. Diacre "a eu le temps de préparer cet Euro" sans certaines joueuses, "ses choix sont forcément des choix réfléchis. "

De fait, les noms d'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer (OL), tenues à l'écart depuis plusieurs mois, ne vont pas apparaître sur le petit écran; pas plus que celui de Kheira Hamraoui (PSG), pour de toutes autres raisons.

A l'inverse, la milieu Ella Palis et l'attaquante Ouleymata Sarr sont bien parties pour figurer au casting, malgré leur faible vécu international.

Depuis plusieurs mois, Diacre recherche la bonne formule entre l'expérience, incarnée par la capitaine Wendie Renard et l'ailière Kadidiatou Diani, la jeunesse des Selma Bacha, Sandy Baltimore ou Melvine Malard, et l'apport des "jeunes expérimentées", selon son expression: Grace Geyoro, Griedge Mbock et Aïssatou Tounkara, entre autres.

- Derniers arbitrages -

Avec la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, les Parisiennes Sakina Karchaoui et Marie-Antoinette Katoto, les Bordelaises Eve Perisset et Charlotte Bilbault, ou encore la milieu Sandie Toletti, la liste est connue à 90% voire plus depuis longtemps.

Il n'y aura "pas de grande surprise", avait d'ailleurs reconnu Diacre mi-avril après le dernier match contre la Slovénie au Mans, terminus d'une saison à onze victoires en autant de matches, enrichie d'une qualification pour le Mondial-2023 et d'un titre au Tournoi de France.

En l'absence de Solène Durand (blessée), doublure habituelle de Peyraud-Magnin, la place de troisième gardienne devrait revenir à la Messine Justine Lerond, joueuse de D2 mais titulaire avec la sélection des moins de 23 ans.

Celle de quatrième défenseure axiale semble promise à Hawa Cissoko, joueuse de West Ham à la personnalité solaire, plutôt qu'à Elisa de Almeida qui a peu joué avec Paris cette saison.

- Henry non convoquée -

Les trentenaires Henry, Le Sommer et Hamraoui ne seront donc pas du voyage en Angleterre, sauf improbable revirement.

Elue meilleure joueuse de la finale de la Ligue des champions, le 21 mai contre le Barça, Henry a tout fait pour entretenir la flamme de l'espoir sur le terrain. Mais la milieu de l'OL s'est mise hors-jeu à l'automne 2020 en critiquant publiquement Diacre, qui ne lui a pas pardonné.

Sa coéquipière Eugénie Le Sommer va aussi rester à quai. La meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (86 buts), rarement titulaire en club, est victime de la vive concurrence en attaque.

Quant à Hamraoui, dont la situation est "très compliquée" en club selon Diacre, l'horizon est bouché par ses tourments extra-sportifs.

La milieu défensive, agressée violemment début novembre par deux inconnus - des faits encore non-élucidés -, s'est brouillée ensuite avec plusieurs cadres du vestiaire, notamment Diani et Katoto, qui la soupçonnent d'avoir orienté les enquêteurs vers leur entourage. Elle ne joue plus avec Paris depuis une altercation à l'entraînement fin avril.

Dimanche, le choc du championnat PSG-OL a fait des dégâts: les Lyonnaises Bacha et Delphine Cascarino ont été remplacées en seconde période comme la Parisienne Katoto, gênée au niveau des adducteurs et sortie en grimaçant sous les yeux de Diacre.

Leurs cas n'inspiraient pas beaucoup d'inquiétude mais, dans tous les cas, la sélectionneuse doit transmettre officiellement sa liste avant le 26 juin à 23h59, dernier délai. Il sera ensuite possible de remplacer une joueuse jusqu'à 24h00 avant le premier match, en cas de blessure ou de test positif au Covid-19.