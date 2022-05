Axel Witsel n'en revient pas: le Diable Rouge encense Thibaut Courtois après la finale de la Ligue des Champions (vidéo)

Axel Witsel a retrouvé les Diables Rouges ce lundi. Le milieu de terrain, qui quittera Dortmund cet été, fait partie du groupe pour disputer la prochaine Ligue des Nations. Arrivé au camp de base, il s'est livré au micro de nos équipes.

Samedi soir, il a suivi la finale de la Ligue des Champions. Il a donc vu Thibaut Courtois réaliser la performance de sa vie, en privant Liverpool d'un but pour offrir la coupe aux grandes oreilles au Real Madrid. Impressionnant, Courtois a séduit son coéquipier. "Il a simplement fait ce qu'il sait faire. On connaît Thibaut depuis un bail, il faisait déjà partie des meilleurs gardiens du monde", a rigolé Witsel. "Ce qu'il a fait en finale, c'est extraordinaire. On peut dire que c'est le meilleur, tout simplement".

Mais alors est-ce suffisant pour glaner le Ballon d'Or ? Pour lui, Courtois a le désavantage d'être gardien. "Avec ce qu'il a fait toute la saison, je pense qu'on pourrait. Maintenant, un gardien de but, c'est quand même compliqué. Il ne faut pas non plus oublier ce qu'a fait Benzema cette saison, à 34 ans. C'est simplement extraordinaire. On peut dire Thibaut, mais franchement, Benzema le mérite", a analysé le Diable Rouge.