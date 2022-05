Premières tuiles pour les Diables Rouges: Thibaut Courtois et Jason Denayer forfaits pour la Ligue des Nations

Thibaut Courtois et Jason Denayer ne joueront pas les prochains matches des Diables Rouges en Ligue des Nations, a indiqué l'Union belge de football mardi matin. Le gardien de but du Real Madrid et le défenseur de Lyon, blessés, ont quitté la sélection, réunie à Tubize depuis lundi.

Thibaut Courtois, héros et élu Homme du match de la finale de la Ligue des Champions samedi, a expliqué souffrir d'une pubalgie et qu'il songeait à se ménager dans les prochaines semaines. Courtois a rejoint le camp des Diables lundi soir à Tubize, après avoir assisté au mariage civil de son frère, pour y être examiné par le médecin des Diables, tout comme Jason Denayer. Le défenseur lyonnais est quant à lui touché à la cheville. Versée dans le groupe A4 de la version 2022-2023 de la Ligue des Nations, la Belgique jouera en ouverture le 3 juin à 20h45 à Bruxelles contre les Pays-Bas avant de recevoir la Pologne le 8 juin (20h45). Les Diables Rouges se rendront ensuite au pays de Galles le 11 juin (20h45) puis en Pologne le 14 juin (20h45).