Larmes devant ses enfants, tacle vers les supporters, adaptation: Lionel Messi se livre sur son arrivée au PSG

Lionel Messi n'a pas livré une bonne première saison au PSG. Auteur de 11 buts en 34 matchs, l'Argentin a eu du mal à s'imposer et à trouver ses repères, lui qui est arrivé au PSG après un fiasco économique du Barça, qui n'a pu le prolonger un an de plus. Présent en sélection pour affronter l'Italie dans un amical de prestige, Messi a décidé de se confier sur sa première année parisienne dans une interview accordée à Tyc Sports.

Avec d'abord un aveu : l'adaptation était difficile, pour une multitude de raisons. "Ça a été un changement et une année difficile", a expliqué Messi. "Quand tu as été toute ta vie au même endroit, ce n’est pas facile. Le premier jour des enfants à l’école, on a pleuré avec Antonella. On se disait : ‘Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé ?’ En réalité, il fallait simplement que je m’adapte. Je suis arrivé tard, puis je me suis blessé au genou et j’ai été touché par le Covid. Et quand ça a commencé à aller mieux, on est tombés sur le Real. Ça nous a tués…", a-t-il finalement expliqué.

Il n'a en revanche pas hésité à tancer les supporters du PSG au sujet des sifflets entendus à son encontre cette saison. Pour lui, cela n'était pas tolérable. "Je comprends l’énervement des supporters. Mais, quand ils nous ont sifflés, Neymar et moi, je me suis dit : ‘Que vont penser mes enfants ?’ Je n’ai pas aimé qu’ils assistent à ça. Ils ne m’ont rien dit, ils n’ont pas compris. C’est notamment pour cette raison que, cette année, j’ai eu du mal à profiter", a déclaré l'Argentin, avant de conclure sur la promesse d'un retour au niveau la saison prochaine.

Rendez-vous est pris au mois d'août.