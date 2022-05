Des supporters romains critiquent l'ex d'un joueur: elle réplique en s'en prenant... à la taille de son sexe (photo)

Drôle d'ambiance à la Roma. Champions d'Europe, les Romains ont fait la fête en compagnie des joueurs ces derniers jours, y compris avec Nicolò Zaniolo. Ce dernier a d'ailleurs assisté à une scène étonnante, lorsque les supporters romains ont décidé de cibler un joueur rival, qui évolue à la Lazio: Mattia Zaccagni. Ce dernier s'est fiancé avec l'ex de Zaniolo et attend un enfant avec elle. Mais pour les fans, il y a anguille sous roche. "L'enfant de Zaccagni est de Zaniolo", ont chanté les fans.

Sur Instagram, son ex a directement réagi, avec une réponse cinglante. Relancée par un supporter de la Roma, elle a sorti la sulfateuse, alors qu'elle avait eu un enfant avec Zaniolo dans le passé. "Avec la crevette qu'il a, on se demande comment il a déjà pu avoir un enfant. Vous êtes tous des losers et des nuls", a écrit l'influenceuse sur les réseaux sociaux.

Les débats, les vrais.