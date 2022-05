Formule 1: Sergio Pérez prolonge chez Red Bull jusqu'à fin 2024

Le pilote mexicain Sergio Pérez, vainqueur dimanche du Grand Prix de Monaco de Formule 1, a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'au terme de la saison 2024, a annoncé son écurie mardi.

Pérez, âgé de 32 ans et qui compte trois succès en F1, était jusqu'à présent engagé jusqu'à fin 2022 avec Red Bull.

A l'issue du GP de Monaco, septième manche de la saison (sur 22), il occupe la troisième place au classement général des pilotes avec 110 points, à 15 points du leader, son équipier Max Verstappen, champion du monde en titre, et à neuf longueurs du pilote Ferrari Charles Leclerc.

"Il a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas seulement un excellent joueur d'équipe, mais que son niveau de confort augmentait et qu'il était devenu une véritable force avec laquelle il fallait compter à l'avant de la grille", s'est réjoui le patron de l'écurie Red Bull, Christian Horner.

"Pour moi, cela a été une semaine incroyable, gagner le Grand Prix de Monaco est un rêve pour tout pilote et ensuite annoncer que je vais continuer avec l'équipe jusqu'en 2024 me rend extrêmement heureux", a expliqué le natif de Guadalajara, qui a signé chez Red Bull en 2021.

"Je suis tellement fier d'être membre de cette équipe et je me sens complètement chez moi ici maintenant", a assuré Pérez, qui est soutenu de longue date par le milliardaire mexicain Carlos Slim.

"Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max, sur et en dehors de la piste, contribue certainement à nous faire avancer encore plus", a assuré celui qui a décroché la première pole position de sa carrière cette saison au GP d'Arabie saoudite fin mars.

Au GP d'Espagne, il y a deux semaines, Pérez avait reçu l'ordre de laisser passer Verstappen, qui s'était imposé devant lui, des consignes d'équipe "injustes" selon lui.

Pérez a débuté en F1 en 2011 avec Sauber avant de piloter pour McLaren en 2013 puis de rejoindre Force India en 2014.

Il est resté dans cette écurie, devenue Racing Point en 2018, jusqu'en 2020.