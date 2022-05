Secousse en équipe nationale: la Coupe du Monde pourrait être le dernier tournoi d'Eden Hazard avec les Diables Rouges (vidéo)

Eden Hazard va-t-il vivre, en novembre prochain, son dernier tournoi avec les Diables Rouges ? Pour la première fois, le joueur du Real Madrid a évoqué cette possibilité à notre micro. De retour dans le groupe après avoir vécu une longue saison laborieuse en Espagne, Hazard veut grappiller des minutes pour revenir dans le rythme.

S'il ne met pas en doute sa présence au Qatar, Eden Hazard ne cache pas qu'il ne peut pas garantir qu'il poursuivra par la suite. "C'est tout simple: je veux voir comment ça va se passer l'année prochaine. Je n'ai pas envie de me dire que je vais aller jusqu'à l'Euro 2024 alors que je ne joue pas, que je suis blessé ou quoi. Je veux voir comment la Coupe du monde se passera. Après on prendre le temps de tout analyser et de voir ce que l'on fait", a déclaré le Diable Rouge.

La Coupe du Monde sera donc, à coup sûr, un véritable test. Si Eden Hazard redevient le joueur qu'il était, cela pourrait encore se prolonger. Dans le cas inverse, la situation sera bien différente.