À deux jours de leur premier match, les Diables s'entraînent presque au complet: Lukaku reste à l'écart

Romelu Lukaku resté à l'intérieur, ce sont vingt-neuf Diables Rouges de la sélection de Roberto Martinez qui sont montés sur la pelouse du centre national de football, mercredi à Tubize, à deux jours du duel contre les Pays-Bas, la première des quatre rencontres de Ligue des Nations en cette fin de saison.

Déjà en salle lundi, l'attaquant de Chelsea était présent mardi sur la pelouse de Tubize mais a une nouvelle fois travaillé à l'intérieur. Le reste du groupe a répondu présent.

Le sélectionneur catalan avait initialement convoqué un groupe de 32 joueurs mais Thibaut Courtois et Jason Denayer sont d'ores et déjà forfaits et ont quitté Tubize. Le gardien du Real Madrid, héros de la finale de la Ligue des Champions samedi, souffre depuis longtemps d'une pubalgie. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais est lui touché à la cheville.

Les Diables Rouges débuteront contre les Pays-Bas, vendredi (20h45) au Stade Roi Baudouin, leur parcours dans le groupe A4 de l'édition 2022-2023 de la Ligue des Nations. Ils enchaîneront contre la Pologne mercredi 8 juin, toujours à Bruxelles (20h45).

Ils ponctueront leur saison avec des déplacements au pays de Galles, à Cardiff le 11 juin (20h45), puis en Pologne, le 14 juin à Varsovie (20h45).