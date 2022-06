La cycliste Katie Archibald connaît une nouvelle lourde blessure en 2022

(Belga) La cycliste écossaise Katie Archibald s'est blessé aux ligaments de ses deux chevilles, dimanche dernier. Elle s'est fait renverser par une voiture, mais elle n'a pas d'autre blessure grave.

"Dimanche dernier, un 4x4 m'a fait valser par-dessus le capot. Je peux donc bien dire que 2022 n'est pas une super année", a écrit la cycliste sur Instagram. "J'ai une déchirure des ligaments dans chaque cheville, mais elles tiennent encore. La seule chose cassée, c'est mon vélo", a-t-elle plaisanté. "Je n'ai pas de nouvelle commotion", a-t-elle ajouté en référence à une course à Glasgow le mois dernier, où elle s'était cassé la clavicule et avait subi une commotion à la suite d'une lourde chute. Archibald est double championne olympique sur piste. Elle avait remporté l'or en poursuite par équipes à Rio en 2016, ainsi qu'en course à l'américaine l'année dernière à Tokyo. (Belga)