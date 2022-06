Invasion de l'Ukraine - Sanctions: recours de trois oligarques dont Abramovitch devant la justice de l'UE

(Belga) Trois oligarques russes, dont le milliardaire Roman Abramovitch, ont saisi la justice européenne pour obtenir l'annulation des sanctions prises à leur encontre par l'UE à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, a-t-on appris mercredi auprès du tribunal de l'Union.

Les deux autres hommes d'affaires, réputés proches de Vladimir Poutine, sont Petr Aven et Mikhaïl Fridman, mis sur la liste noire de l'UE en février-mars à la suite de l'offensive russe. Roman Abramovitch était propriétaire depuis 2003 du club de football de Chelsea qui a été mis en vente quelques jours avant que l'oligarque ne soit sanctionné par le gouvernement britannique. Son rachat, approuvé par le gouvernement britannique et la Premier League, par un consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boehly a été finalisé lundi dernier. Petr Aven est connu pour sa grande collection d'oeuvres d'art russe. Un tableau lui appartenant, présenté dans le cadre de l'exposition Morozov à Paris, a été "gelé" et est resté en France. Les sanctions européennes consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa dans l'UE. Plus d'un millier de personnalités figurent sur la liste noire de l'UE, établie en 2014 après l'annexion de la Crimée. Elle a été considérablement élargie à la suite de la guerre menée par Moscou en Ukraine. (Belga)