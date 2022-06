Finalissima - L'Argentine de Messi assomme l'Italie de Chiellini

(Belga) L'Argentine de Lionel Messi, tenante de la Copa America, a remporté haut la main le duel de gala contre les Italiens champions d'Europe (3-0), mercredi à Londres, privant Giorgio Chiellini d'une belle conclusion pour sa 117e et dernière apparition en Azzurro.

"Chiello" aurait espéré une sortie de scène plus à la hauteur de ses états de service. Mais le vétéran italien de 37 ans a fait son âge face à la technique et la vivacité des attaquants argentins, pas venus pour lui faire des cadeaux pour son départ en retraite. Sur le premier but, le capitaine azzurro a été battu en vivacité par Lautaro Martinez, oublié dans les six mètres après un coup de rein décisif de Messi à gauche (28e). Sur le second, il a été battu à la course par Di Maria lancé dans l'axe (45e+1). Et il n'est pas réapparu après la pause, laissant définitivement la Nazionale pour une seconde période à sens unique en faveur de l'Argentine, totalement dominatrice. L'Italie est elle apparue à l'image de son capitaine ballotté: jamais en mesure de faire jeu égal avec l'Albiceleste. L'Argentine remporte pour la deuxième fois - en trois éditions - ce trophée intercontinental après son succès en 1993 contre le Danemark (1-1 a.p;, 5 tirs au but à 4). La France avait remporté la première édition en 1985 contre l'Uruguay (2-0). L'équipe de Lionel Scaloni, invaincue depuis 32 matches consécutifs, a fait le plein de confiance à moins de six mois du Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) où elle rencontrera au premier tour l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne. (Belga)