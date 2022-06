"Il n'y a rien d'officiel": Cité à l'Antwerp, Toby Alderweireld calme le jeu

Après six saisons sous le maillot de Tottenham, Toby Alderweireld a quitté l'Angleterre l'été dernier. Actif au Qatar depuis juillet 2021, à Al-Duhai, le défenseur de 33 ans a évoqué son avenir en club, lui qui est cité du côté de l'Antwerp. "J'ai toujours eu de bons contacts avec le club mais il n'y a rien d'officiel pour le moment", a expliqué le Diable Rouge mercredi en conférence de presse, à deux jours du match contre les Pays-Bas en Ligue des Nations.



"Tout le monde sait que c'est ma ville et que je m'y sens bien mais ce n'est pas encore fait. Je connais Marc Overmars (le directeur sportif de l'Antwerp, ndlr) et on évoque ce transfert depuis des années. Nous verrons bien. J'ai encore deux ans de contrat au Qatar", a ajouté Alderweireld, précisant, comme le veut la formule consacrée, "que tout était possible dans le football".

L'Anversois a aussi parlé de sa saison au Qatar, où il a disputé 28 rencontres (1 but) et remporté la Coupe de l'Émir. "C'est une belle expérience, une belle aventure. Nous avons remporté la Coupe et nous avons passé le premier tour en Ligue des Champions. Au Qatar, j'ai pu me ressourcer."