 Piscines, plage privée, chambres magnifiques: voici l'hôtel des Diables Rouges pour la Coupe du Monde au Qatar (photos) 

Les Diables Rouges viennent de confirmer le nom de l'hôtel où ils séjourneront lors de la Coupe du Monde au Qatar. Notre équipe nationale a décidé de s'éloigner de la capitale Doha, allant finalement vers Abu Samra à une centaine de kilomètres de là. Les joueurs séjourneront à l'Hilton Salwa, un hôtel luxueux qui a convaincu la fédération par ses installations.

"Les conditions d'entraînement sont parfaites avec plusieurs salles de sport, une piscine couverte pour la récupération d'après-match et deux nouveaux terrains d'entraînement. Le fait que ces terrains se trouvent dans l'enceinte du resort a rendu le choix de ce camp de base très facile", explique la fédération dans son communiqué. "Chaque joueur disposera d'une chambre spacieuse et très confortable avec vue sur le golfe Persique. En outre, il y a suffisamment de salles de détente et de réunion, une piscine extérieure privée et une plage".

L'hôtel propose de multiples espaces extérieurs, mais a aussi rassuré la délégation belge sur un point essentiel, qui fait débat depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. "L’hôtel répond aussi aux attentes de l’URBSFA en matière de droits de l’homme. L'Hilton Salwa a signé la charte des droits de l'homme de l'URBSFA et a passé avec succès le contrôle préalable des droits de l'homme", indique la fédération.

La Belgique affrontera le Canada, le Maroc et la Croatie lors du tournoi. Avant plus si affinités.







© Hilton Hotels