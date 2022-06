Le retour d'Hazard, De Bruyne en mission, Van Dijk en garde du corps: c'est la fête des voisins pour les Diables Rouges

C'est parti pour la Ligue des Nations ! Nos Diables Rouges vont donner ce soir le coup d'envoi de leur nouvelle campagne. Et avec quelle affiche ! Devant un stade Roi Baudouin plein à craquer, nos joueurs vont devoir composer avec le roc défensif des Néerlandais. Un derby entre voisins qui fait office de choc du groupe, où sont aussi intégrés le Pays de Galles et la Pologne.

Les Diables Rouges miseront sur le retour de leurs cadres. Kevin De Bruyne, auteur d'une saison XXL avec Manchester City, tentera de faire parler son talent créatif. Eden Hazard, de retour dans la sélection et désireux de démontrer qu'il se sent mieux, sera aussi de la partie. Witsel, Carrasco, Lukaku et autres cadres vont aussi retrouver leur place. Les Belges seront en revanche privés de Thibaut Courtois et Jason Denayer, qui ont quitté la sélection en raison d'une blessure.

Côté Néerlandais, les Diables Rouges devront redouter de nombreux éléments. Le duo axial Van Dijk-De Ligt fait office de mur défensif. Frenkie De Jong aussi devrait être un gros danger pour notre milieu de terrain. En pointe, l'inévitable Memphis Depay sera chargé de se débarrasser de nos défenseurs. Un vrai duel de haut niveau nous attend à 20h45, en direct sur RTL TVI.