Neymar et les autres: le Brésil s'est bien amusé contre la Corée du Sud (vidéo)

Neymar, auteur d'un doublé sur penalty, a contribué à la large victoire du Brésil contre la Corée du Sud 5-1, jeudi à Séoul en match amical, à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar.



Incertain après un coup reçu à l'entraînement, le milieu parisien a finalement démarré le match et s'est rapproché à quatre buts du record de Pelé en sélection en inscrivant ses 72e et 73e buts sous le maillot auriverde sur deux penalties (42e, 57), obtenus après deux interventions de l'arbitrage vidéo.



Le numéro 10 de la Seleçao a amené à plusieurs reprises le danger grâce à quelques gestes techniques telle cette passe de l'extérieur du pied pour Lucas Paqueta (52e), sans réussite puisque le Lyonnais a manqué son face-à-face.



Neymar a joué au total 78 minutes avant d'être remplacé par Philippe Coutinho auteur du quatrième but brésilien deux minutes plus tard (80e). Le Brésil a maîtrisé toute la rencontre en marquant très rapidement par Richarlison, qui a dévié une frappe de Fred (7e), et très tardivement par Gabriel Jesus, auteur d'une belle percée dans la défense coréenne dans le temps additionnel (90+3e).



Cinq jours après la finale de la Ligue des champions Casemiro était titulaire tandis que Vinicius et Fabinho sont entrés en jeu à vingt minutes du terme. Côté sud-coréen Hwang Ui-Jo, l'attaquant de Bordeaux, s'est illustré en égalisant après avoir résisté à Thiago Silva et conclu par une frappe petit filet (31e). Après son succès, le Brésil poursuivra sa tournée asiatique lundi à Tokyo par un déplacement au Japon, large vainqueur jeudi du Paraguay (4-1). La Corée du Sud recevra, elle, deux autres adversaires sud-américains, le Chili (6 juin) et le Paraguay (10 juin).