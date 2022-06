A travers le Hageland - Six WorldTeams présentes au départ de la 7e édition

(Belga) La 7e édition de la course cycliste À travers le Hageland (1.Pro) a été présentée jeudi à Aerschot. Inspirée des Strade Bianche, elle a fait peau neuve en 2016. Elle emprunte désormais pas mal de routes non asphaltées. Le samedi 11 juin il y aura pas moins de six équipes du WorldTour au départ de la course masculine toujours donné à Aerschot: Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty Gobert, Cofidis, Israel-Premier Tech et UAE Team Emirates. L'arrivée aura lieu à la citadelle de Diest après 177 km d'un parcours inchangé. Diest a par ailleurs prolongé son contrat avec l'organisation pour accueillir l'arrivée les trois prochaines années.

"Sur la liste provisoire des participants, on remarque les solides blocs de Quick-Step Alpha Vinyl et de Lotto Soudal" s'est réjoui Nick Nuyens l'organisateur. "Le premier sera emmené par Florian Sénéchal, Zdenek Stybar et Yves Lampaert (3e en 2021, ndlr). Lotto Soudal viendrait avec Victor Campenaerts, Tim Wellens, Arnaud De Lie et Florian Vermeersch. Il y a donc aussi des vainqueurs potentiels dans cette sélection. Sep Vanmarcke (Israël-Premier Tech), Pascal Ackermann et Alvaro Hodeg (UAE Team Emirates), Kenneth Vanbilsen (Cofidis) et Rasmus Tiller (UNO-X), le dernier vainqueur, figurent également sur la liste provisoire. Et j'attends aussi beaucoup de Thibau Nys (Lions du Baloise Trek)". Après Niki Terpstra premier lauréat de la nouvelle formule, Mathieu van der Poel, Krists Neilands, Kenneth Vanbilsen, Jonas Rickaert et Rasmus Tiller ont complété le palmarès. Les dames disputeront le même jour leur 2e édition longue de 122,3 km et chercheront à succéder à la Néerlandaise Chantal van den Broek-Blaak. (Belga)